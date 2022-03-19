Каменев: «Динамо» уже отыгрывалось с 0-2? В той серии была другая команда»

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев оценил игру команды во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Динамо» (4:2).

«В нашей тройке отличное взаимопонимание с первых матчей сезона. Мы должны больше забивать — у нас было много большинства.

Играть против Еременко сложнее? Не думаю. Надо также много бросать, закрывать вратаря.

«Динамо» уже отыгрывалось с 0-2? В той серии была другая команда! Мы должны сыграть так, чтобы не дать сопернику шанса отыграться. Это плюс, что мы играем в одном городе, меньше придется тратить силы на переезды. С полным стадионом очень приятно играть, давненько такого не было, спасибо болельщикам за то, что пришли!" - приводит слова Каменева сайт КХЛ.