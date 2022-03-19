Артем Федоров: «Не бывает всегда так, как ты хочешь»

Нападающий «Динамо» Артем Федоров прокомментировал результат второго матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА (2:4).

— «Динамо» дважды после заброшенной шайбы тут же пропускало. В чем дело?

— Надо было пособраннее сыграть. Завтра разберем ошибки, чтобы такого не допускать.

— На льду находилось ваше звено с Линдбергом. Как у вас не получилось шайбой овладеть? После этого Окулов нашел Каменева на убойной позиции...

— Там шайбу выбили, она начала скакать, он первый успел ее подбить. Никто Каменеву не мешал бросить.

— Семиматчевая серия повлияла на физическое состояние?

— Я так не думаю, в физическом плане все в порядке. Мы готовы. Не думаю, что в этом проблема.

— Как оцениваешь свое состояние?

— Хорошее состояние. Интересно играть в плей-офф. Рад, что сегодня сыграл и забил.

— В целом, неприятный сезон у тебя, но сегодня вышел и забил. Добавит уверенности?

— Забивать всегда приятно. Всегда добавляет уверенности. По сезону... Не бывает всегда так, как ты хочешь.

— «Динамо» уже один раз вылезло с 0-2. За счет чего нужно переламывать эту серию?

— Больше владеть шайбой, инициативой, реализовывать моменты и забивать больше, чем они.

— На тебя в начале сезона рассчитывали, как на лидера. Сейчас с учетом отъезда игроков чувствуешь ответственность дополнительную?

— Ничего не чувствую. Не думаю об этом и не забиваю голову себе лишним. Поставили в состав — вышел, сыграл.