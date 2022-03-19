Артем Федоров: «Не бывает всегда так, как ты хочешь»
Нападающий «Динамо» Артем Федоров прокомментировал результат второго матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА (2:4).
— «Динамо» дважды после заброшенной шайбы тут же пропускало. В чем дело?
— Надо было пособраннее сыграть. Завтра разберем ошибки, чтобы такого не допускать.
— На льду находилось ваше звено с Линдбергом. Как у вас не получилось шайбой овладеть? После этого Окулов нашел Каменева на убойной позиции...
— Там шайбу выбили, она начала скакать, он первый успел ее подбить. Никто Каменеву не мешал бросить.
— Семиматчевая серия повлияла на физическое состояние?
— Я так не думаю, в физическом плане все в порядке. Мы готовы. Не думаю, что в этом проблема.
— Как оцениваешь свое состояние?
— Хорошее состояние. Интересно играть в плей-офф. Рад, что сегодня сыграл и забил.
— В целом, неприятный сезон у тебя, но сегодня вышел и забил. Добавит уверенности?
— Забивать всегда приятно. Всегда добавляет уверенности. По сезону... Не бывает всегда так, как ты хочешь.
— «Динамо» уже один раз вылезло с 0-2. За счет чего нужно переламывать эту серию?
— Больше владеть шайбой, инициативой, реализовывать моменты и забивать больше, чем они.
— На тебя в начале сезона рассчитывали, как на лидера. Сейчас с учетом отъезда игроков чувствуешь ответственность дополнительную?
— Ничего не чувствую. Не думаю об этом и не забиваю голову себе лишним. Поставили в состав — вышел, сыграл.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 1
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|19.03
|14:30
|
Трактор – Сал. Юлаев
|4 : 1
|19.03
|17:00
|
ЦСКА – Динамо М
|4 : 2