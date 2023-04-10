Судья Иванюк: «В овертайме у «Ак Барса» была подножка, и этот эпизод привел к краху для «Авангарда»
Судья международной категории Александр Иванюк поделился мнением о судействе в пятом матче финала Восточной конференции «Ак Барс» — «Авангард» (3:2 ОТ).
«Мне непонятно, почему после отмененного гола «Ак Барса» не удалили хоккеиста казанской команды. Раньше в правилах было четко записано так: когда отменяется гол по причине того, что игрок атаковал вратаря, то ему дается за это две минуты. Хотя каждый год правила пересматривают и, возможно, сейчас такие моменты судят по-другому», — приводит «РБ Спорт» слова Иванюка.
Также он прокомментировал эпизод в овертайме, где могло быть удаление игрока «Ак Барса» Никиты Дыняка.
«Мое мнение: была подножка. Дыняк аж сам руки поднял, мол, что я натворил. А так как удаления не было, он пошел подбирать свою клюшку. Я считаю, что была подножка, однако ее почему-то не дали. Но это сложный момент за воротами и непонятно, видел его судья или нет. Хотя в итоге этот эпизод привел к краху для «Авангарда»: «Ак Барс» забил гол и омская команда вылетела из плей-офф», — добавил специалист.
«Ак Барс» одержал победу в серии с «Авангардом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина. Соперником казанского клуба в решающей стадии плей-офф КХЛ будет победитель пары СКА — ЦСКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|10.04
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -