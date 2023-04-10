Судья Иванюк: «В овертайме у «Ак Барса» была подножка, и этот эпизод привел к краху для «Авангарда»

Судья международной категории Александр Иванюк поделился мнением о судействе в пятом матче финала Восточной конференции «Ак Барс» — «Авангард» (3:2 ОТ).

«Мне непонятно, почему после отмененного гола «Ак Барса» не удалили хоккеиста казанской команды. Раньше в правилах было четко записано так: когда отменяется гол по причине того, что игрок атаковал вратаря, то ему дается за это две минуты. Хотя каждый год правила пересматривают и, возможно, сейчас такие моменты судят по-другому», — приводит «РБ Спорт» слова Иванюка.

Также он прокомментировал эпизод в овертайме, где могло быть удаление игрока «Ак Барса» Никиты Дыняка.

«Мое мнение: была подножка. Дыняк аж сам руки поднял, мол, что я натворил. А так как удаления не было, он пошел подбирать свою клюшку. Я считаю, что была подножка, однако ее почему-то не дали. Но это сложный момент за воротами и непонятно, видел его судья или нет. Хотя в итоге этот эпизод привел к краху для «Авангарда»: «Ак Барс» забил гол и омская команда вылетела из плей-офф», — добавил специалист.

«Ак Барс» одержал победу в серии с «Авангардом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина. Соперником казанского клуба в решающей стадии плей-офф КХЛ будет победитель пары СКА — ЦСКА.