Нападающий «Ак Барса» Галимов рассказал, за счет чего команде удалось обыграть «Авангард»

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов в интервью «СЭ» подвел итоги финала Восточной конференции против «Авангарда» (4-1).

— Мы много проигрывали «Авангарду»: в 2019-м, когда меня еще не было в команде, в 2021-м в овертайме седьмого матча, в прошлом году. Наверное, мы больше хотели выиграть и заслужили эту победу. Для меня это первый финал, очень рад.

— За счет чего получилось отыграться с 0:2, как и в третьем матче?

— Команда не сдалась, мы понимали, что можем забить и вытащить матч. Быстро забили первый гол после начала третьего периода, а там и трибуны подключились. В принципе, могли заканчивать и в основное время, но чуть не получилось.

— Можно сказать, что вратарское противостояние во многом определило исход серии?

— Конечно, Билялов очень много спасений сделал, в том числе, «один в ноль». Он переиграл Демченко.