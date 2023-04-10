Журавлев о серии с «Авангардом»: «Только положительные эмоции. Самое вкусное впереди»
Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев в комментарии для «СЭ» подвел итоги финала Восточной конференции против «Авангарда» (4-1).
— Только положительные эмоции. Очень тяжелый последний матч, много сил отдали. Самое вкусное впереди.
— «Ак Барс» забил много голов в той серии после набросов защитников. Почему у вас это получалось, а у соперника — нет?
— Мы много работали над этим компонентом на тренировках.
— Кто лучший игрок этой серии?
— У «Авангарда» Найт очень понравился, а у нас — вся команда!
— Получалось смотреть СКА — ЦСКА?
— Да, конечно. Смотрю каждый матч. У них идет мощная борьба.
— Честно говоря, казалось, что четвертый матч ЦСКА не отдаст.
— Почему? У СКА очень хорошо подключаются защитники, уверенно играют. Ничего не ясно, думаю, там будет семь матчей в серии.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|10.04
|19:30
|
СКА – ЦСКА
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