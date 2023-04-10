Журавлев о серии с «Авангардом»: «Только положительные эмоции. Самое вкусное впереди»

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев в комментарии для «СЭ» подвел итоги финала Восточной конференции против «Авангарда» (4-1).

— Только положительные эмоции. Очень тяжелый последний матч, много сил отдали. Самое вкусное впереди.

— «Ак Барс» забил много голов в той серии после набросов защитников. Почему у вас это получалось, а у соперника — нет?

— Мы много работали над этим компонентом на тренировках.

— Кто лучший игрок этой серии?

— У «Авангарда» Найт очень понравился, а у нас — вся команда!

— Получалось смотреть СКА — ЦСКА?

— Да, конечно. Смотрю каждый матч. У них идет мощная борьба.

— Честно говоря, казалось, что четвертый матч ЦСКА не отдаст.

— Почему? У СКА очень хорошо подключаются защитники, уверенно играют. Ничего не ясно, думаю, там будет семь матчей в серии.