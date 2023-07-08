Иван Федотов опубликовал фото и видео с отдыха после подписания контракта с ЦСКА

Голкипер Иван Федотов показал подписчикам новые фото и видео с отдыха после подписания контракта с ЦСКА до конца сезона-2024/25.

На видео 26-летний российский хоккеист ныряет в воду, а на фото держит бокал и мобильный телефон, сидя за столом на пляже.

«Снова это делает, остановись», — подписал фото Федотов.

Ранее КХЛ выступила с заявлением о статусе контракта Федотова. При этом в НХЛ сообщили, что ситуация с Федотовым в КХЛ «вступает в противоречие с существующими у спортсмена контрактными обязательствами в НХЛ».

2 июля голкипер опубликовал первое фото после армии.

Билл Дэйли: «Позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам Федотова в НХЛ»