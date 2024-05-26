Лучший бомбардир «Спартака» прошлого сезона Голдобин продлил контракт с клубом

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин продлил контракт с клубом, сообщил агент игрока Сергей Исаков.

«Он продлил контракт до 2026 года. Пора «Спартаку» брать кубок», — приводит слова Исакова ТАСС.

28-летний Голдобин в 67 матчах регулярного чемпионата забросил 36 шайб и отдал 42 результативные передачи. В плей-офф КХЛ форвард набрал 9 (3+6) очков за 11 игр.

В Кубке Гагарина команда Алексея Жамнова дошла до четвертьфинала, уступив будущему триумфатору турнира — магнитогорскому «Металлургу» (2-4) в серии до четырех побед.