Американский хоккеист с российским паспортом Менелл назвал самое нелюбимое русское блюдо

Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл оценил блюда русской кухни.

«Что мне не нравится в России? Традиционная русская кухня. Я пробовал много чего. Несколько блюд мне нравятся, но многие блюда с рыбой и некоторые салаты пришлись мне не по вкусу.

Самая отвратительная русская еда — это шпроты. Икра неплохая, к ней со временем привыкаешь. Она не была отвратительной, но я бы ее не заказал в ресторане. Есть много других блюд, которые бы я предпочел вместо этого», — рассказал Менелл в интервью Russian Code.

Менелл выступает в КХЛ с 2022 года. В прошлом сезоне 27-летний игрок провел 76 матчей за «Динамо», в которых забросил восемь шайб и отдал 49 результативных передач.

Летом прошлого года Менелл получил паспорт гражданина РФ.