Вратарь Федотов опубликовал первое фото после армии: он находится не в России

Вратарь Иван Федотов опубликовал первое фото после армии. Вероятно, хоккеист отдыхает в Дубае. На видео он пританцовывает без футболки.

Иван Федотов. Фото Соцсети

Ранее сообщалось, что Федотов подписал двухлетний контракт с ЦСКА.

1 июля 2022-го 26-летнего Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Российского хоккеиста отправили в Северодвинск. В мае прошлого года голкипер подписал контракт с «Филадельфией». Вместе с ЦСКА Федотов завоевал Кубок Гагарина-2022.