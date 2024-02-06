Джордан Уил о победе над «Автомобилистом»: «Важные два очка, они были нам очень нужны»
Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил в комментарии дл «СЭ» подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (5:3).
— Тяжелая игра, мы очень здорово сыграли. У соперника было несколько, я бы сказал, странных голов, не вытекающих из логики матча, — начал игрок. — Последний гол они нам забили здорово, конечно, не повезло. Вратарь нас подтащил, спасибо ему за это огромное. Важные два очка для нас, они были нам очень нужны.
— Второй матч подряд «Динамо» получает приличное преимущество, а затем проваливает концовку матча.
— Да, это правда. Нам нужно с этим разобраться, сами пока не понимаем, почему так происходит. У нас отличное начало, нужно продолжать давление, искать пути, чтобы забросить еще, а не откатываться, как мы это делаем. Хорошо, что эта проблема появилась сейчас, и у нас есть время ее исправить. Если бы такое появилось условно через месяц, в плей-офф, было бы очень плохо. Будем исправляться за оставшееся время, чтобы больше таких ошибок не допускать.
— Сегодня с вами в тройке вместо Седрика Пакетта играл Егор Римашевский. Что можете сказать про него?
— Он классный молодой игрок, про него можно очень долго говорить. Я вижу, как усердно он работает, тренируется и показывает свою лучшую игру на льду. Конечно, грустно, что Седди Пакетт выбыл, не знаю точно, что случилось. Вроде бы, он скоро должен вернуться в состав. Когда молодые ребята, как Егор играют так здорово, это отлично для них, они набираются опыта, уверенности. Уверен, что он будет становиться только лучше.
После 60 матчей «Динамо» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 82 очка. «Автомобилист» — четвертый на «Востоке» (73 очка за 62 игры).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|61
|40
|21
|86
|2
|Авангард
|59
|40
|19
|84
|3
|Сал. Юлаев
|60
|38
|22
|81
|4
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|5
|Ак Барс
|59
|35
|24
|72
|6
|Трактор
|60
|33
|27
|72
|7
|Лада
|61
|29
|32
|71
|8
|Нефтехимик
|60
|25
|35
|61
|9
|Амур
|60
|24
|36
|60
|10
|Сибирь
|60
|24
|36
|57
|11
|Адмирал
|60
|18
|42
|47
|12
|Барыс
|59
|19
|40
|45
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|40
|20
|83
|2
|Локомотив
|59
|39
|20
|82
|3
|Динамо М
|60
|38
|22
|82
|4
|Спартак
|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|60
|33
|27
|71
|6
|Северсталь
|59
|31
|28
|69
|7
|ЦСКА
|60
|30
|30
|66
|8
|Динамо Мн
|60
|27
|33
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|60
|20
|40
|47
|11
|Витязь
|60
|18
|42
|43
|6.02
|16:30
|
Барыс – Амур
|0 : 2
|6.02
|16:30
|
Авангард – СКА
|9 : 5
|6.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|2 : 0
|6.02
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|5 : 1
|6.02
|19:00
|
Витязь – Сочи
|3 : 4
|6.02
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|2 : 4
|6.02
|19:30
|
Торпедо – Трактор
|3 : 1
|6.02
|19:30
|
Динамо М – Автомобилист
|5 : 3