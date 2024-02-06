Джордан Уил о победе над «Автомобилистом»: «Важные два очка, они были нам очень нужны»

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил в комментарии дл «СЭ» подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (5:3).

— Тяжелая игра, мы очень здорово сыграли. У соперника было несколько, я бы сказал, странных голов, не вытекающих из логики матча, — начал игрок. — Последний гол они нам забили здорово, конечно, не повезло. Вратарь нас подтащил, спасибо ему за это огромное. Важные два очка для нас, они были нам очень нужны.

— Второй матч подряд «Динамо» получает приличное преимущество, а затем проваливает концовку матча.

— Да, это правда. Нам нужно с этим разобраться, сами пока не понимаем, почему так происходит. У нас отличное начало, нужно продолжать давление, искать пути, чтобы забросить еще, а не откатываться, как мы это делаем. Хорошо, что эта проблема появилась сейчас, и у нас есть время ее исправить. Если бы такое появилось условно через месяц, в плей-офф, было бы очень плохо. Будем исправляться за оставшееся время, чтобы больше таких ошибок не допускать.

— Сегодня с вами в тройке вместо Седрика Пакетта играл Егор Римашевский. Что можете сказать про него?

— Он классный молодой игрок, про него можно очень долго говорить. Я вижу, как усердно он работает, тренируется и показывает свою лучшую игру на льду. Конечно, грустно, что Седди Пакетт выбыл, не знаю точно, что случилось. Вроде бы, он скоро должен вернуться в состав. Когда молодые ребята, как Егор играют так здорово, это отлично для них, они набираются опыта, уверенности. Уверен, что он будет становиться только лучше.

После 60 матчей «Динамо» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 82 очка. «Автомобилист» — четвертый на «Востоке» (73 очка за 62 игры).