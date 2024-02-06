Бывший форвард СКА не увидел «криминала» в силовом приеме против Толчинского

Бывший форвард СКА Василий Каменев прокомментировал резонансный эпизод из матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА (9:5).

Форвард питерцев Сергей Толчинский не смог продолжить встречу после силового приема нападающего омичей Никиты Холодилина. Главный тренер СКА Роман Ротенберг обвинил в случившемся главного тренера «Авангарда» Михаила Кравеца.

«Мне трудно обсуждать этот эпизод. Не знаю, что произошло между Романом Ротенбергом и Михаилом Кравецом. Если тренер СКА так сказал, значит, у него есть какие-то доводы, — приводит «РБ Спорт» слова Каменева. — Эпизод с травмой Толчинского? Игровой момент. Какого-то «криминала» я не увидел. На самом деле люди расслабляются, когда оказываются у борта».

Ветеран вспомнил, что раньше нельзя было толкать игрока на борт, если между ними есть расстояние в метр.

«Тут такого зазора не было. Поэтому, наверное, судьи не зафиксировали нарушения правил. Просто игрок должен «собираться». Даже если он готов к удару, все равно может получить травму. Это хоккей — тут всякое бывает. Риски входят в стоимость контракта. Главное, чтобы повреждение Толчинского не было серьезным, он вернулся на лед, смог сыграть в плей-офф», — подчеркнул Каменев.