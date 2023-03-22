Щитов о продлении отстранения сборной России: «Нужно сделать так, чтобы иностранцы полностью доигрывали сезон в КХЛ»
Хоккейный эксперт Никита Щитов поделился мнением о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24.
«Это очень печальная новость. Плохо, что спорт превратился в политику. Попасть в сборную своей страны — одно из главных достижений в карьере, начиная с юниорского хоккея. Поэтому сейчас то время, когда надо усердно заниматься правильным развитием детского, юношеского и молодежного хоккея. Также я надеюсь, что руководство КХЛ пересмотрит будущий календарь лиги в сторону увеличения матчей и чтобы сезон начинался позже и продолжался до середины мая.
Раз ИИХФ отвернулась от нас и отрезала от турниров, то и мы должны сделать так, чтобы иностранцы полностью доигрывали сезон здесь. В НХЛ ты не можешь уехать в сборную, не завершив сезон в клубе», — цитирует Щитова «РБ Спорт».
ИИХФ отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года. Также организация отобрала у России право проведения ЧМ в Санкт-Петербурге и МЧМ, который должны были принять Омск и Новосибирск.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
|2 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|23.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|23.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -