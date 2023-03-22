Игорь Ларионов: «СКА с победой. Спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды в четвертом матче плей-офф КХЛ.
— СКА с победой. Спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас. Мы можем только гордиться нашими ребятами, которые давали то наслаждение от игры. Его оценили болельщики по всей стране.
— Почему не дали шанс Хуске в плей-офф?
— Адаму предстоит операция на бедре, мы не могли об этом говорить по ходу плей-офф. Мы показывали, что у нас есть два вратаря. Такие травмы были у Раска, Ринне, Варламова. Она требует от трех до шести месяцев на восстановление.
— Не было желания при победном счете сыграть построже?
— Был смысл упростить игру. Но мы идем по тому пути, когда команда получает опыт. Потеряли Кручинина, Воронина по ходу матча. Наша игра заточена на то, чтобы искать счастья в чужой зоне. Наша оборона, молодые защитники пока не очень хорошо знают, как играть попроще.
СКА выиграл серию со счетом 4-0. Питерские армейцы стали первыми, кто вышел в полуфинал Кубка Гагарина
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
|2 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
|3 - 0
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
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Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|22.03
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|1 : 2 ОТ
|22.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|3 : 5