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Гутик прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в пятом матче

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ, 3-2) в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Были заряжены на игру с первой смены, вот поэтому и такой результат. Мы не были удивлены, ведь это результат нашей работы. Во втором периоде нас немного подвели удаления, наверное, отдали инициативу. Ничего страшного. Самое главное, что выиграли. Мы ничего не загадывали, готовились к серии. Выходим играть каждую игру на победу. Надо выиграть, вот и все», — цитирует Metaratings.ru Гутика.

Следующий матч между командами пройдет 11 марта во Владивостоке.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-admirala-gutik-o-pobede-nad-salavatom-yulaevym-vykhodim-igrat-kazhduyu-igru-na-pobedu-234219/
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Торпедо - Динамо М
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ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
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Автомобилист - Металлург
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СКА - Динамо Мн
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Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
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Локомотив - Витязь
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Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
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