Гутик прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в пятом матче
Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ, 3-2) в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
«Были заряжены на игру с первой смены, вот поэтому и такой результат. Мы не были удивлены, ведь это результат нашей работы. Во втором периоде нас немного подвели удаления, наверное, отдали инициативу. Ничего страшного. Самое главное, что выиграли. Мы ничего не загадывали, готовились к серии. Выходим играть каждую игру на победу. Надо выиграть, вот и все», — цитирует Metaratings.ru Гутика.
Следующий матч между командами пройдет 11 марта во Владивостоке.
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|СКА
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|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
|3 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|2 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
Результаты / календарь
26.02
1.03
2.03
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8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
|10.03
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|10.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|10.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|10.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
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