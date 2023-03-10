Гутик прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в пятом матче

Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ, 3-2) в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Были заряжены на игру с первой смены, вот поэтому и такой результат. Мы не были удивлены, ведь это результат нашей работы. Во втором периоде нас немного подвели удаления, наверное, отдали инициативу. Ничего страшного. Самое главное, что выиграли. Мы ничего не загадывали, готовились к серии. Выходим играть каждую игру на победу. Надо выиграть, вот и все», — цитирует Metaratings.ru Гутика.

Следующий матч между командами пройдет 11 марта во Владивостоке.