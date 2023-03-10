Три победы «Адмирал» в овертайме — повторение рекорда КХЛ

Бросок Александра Шевченко принес «Адмиралу» гостевую победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) и вывел приморцев вперед в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Дальневосточники уже третий раз в этом году добились успеха за пределами основного времени.

Ранее по три победы в овертаймах в рамках одной серии одерживали московское и рижское «Динамо», «Металлург» и ЦСКА.

Серии плей-офф КХЛ, в которых игралось больше двух овертаймов

Год Стадия Команды Матчи (счет в серии) Овертаймы 2013 Финал конференции Ак Барс — Трактор 7 (3-4) 2:2 2017 Первый раунд Динамо М — Торпедо 5 (4-1) 3:1 2019 Первый раунд Металлург Мг — Салават Юлаев 6 (2-4) 2:2 2009 Первый раунд Салават Юлаев — Авангард 4 (1-3) 1:2 2011 Первый раунд Динамо М — Динамо Р 6 (2-4) 0:3 2011 Второй раунд Авангард — Металлург Мг 7 (3-4) 2:1 2012 Первый раунд Металлург Мг — Барыс 7 (4-3) 3:0 2014 Первый раунд Металлург Мг — Адмирал 5 (4-1) 2:1 2014 Первый раунд Динамо М — Локомотив 7 (3-4) 2:1 2016 Финал ЦСКА — Металлург Мг 7 (3-4) 2:1 2017 Первый раунд ЦСКА — Йокерит 4 (4-0) 3:0 2018 Первый раунд Йокерит — Сочи 5 (4-1) 2:1 2019 Финал конференции Авангард — Салават Юлаев 6 (4-2) 2:1 2022 Первый раунд Ак Барс — Авангард 6 (2-4) 2:1 2023 Первый раунд Салават Юлаев — Адмирал 5 (2-3)* 0:3 2023 Первый раунд Локомотив — Витязь 5 (4-1) 2:1

* Серия продолжается.

Редко попадающий в плей-офф «Адмирал» лидирует в КХЛ по проценту матчей плей-офф с овертаймами. Приморцы завершили вничью восемь из 21 встреч — 38,10 процента. Второе место занимает «Сочи», третье — «Лев».

Из регулярных участников плей-офф чаще всего в овертайм уходит «Ак Барс» — более чем в четверти матчей.

Команды с наивысшим процентом овертаймов в плей-офф КХЛ

Команда Матчи Овертаймы % овертаймов Адмирал 21 8 38,10 Сочи 19 6 31,58 Лев 26 7 26,92 Торпедо 67 18 26,87 Ак Барс 183 46 25,14 Динамо М 144 36 25,00 Слован 8 2 25,00 Салават Юлаев 170 42 24,71

«Салават Юлаев», кстати, с отрывом лидирует по числу проигранных в плей-офф овертаймов. Уфимцы уступили в 23 овертаймах из 42. «Локомотив» и «Магнитка» пропустили решающие шайбы по 18 раз, московское «Динамо» и «Ак Барс» — по 17.

Команды, которые чаще всего проигрывали в овертаймах в Кубке Гагарина