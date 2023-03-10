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Три победы «Адмирал» в овертайме — повторение рекорда КХЛ

Кирилл Бурдаков
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Хоккеисты «Адмирала».
Фото ХК «Салават Юлаев»

Бросок Александра Шевченко принес «Адмиралу» гостевую победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) и вывел приморцев вперед в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Дальневосточники уже третий раз в этом году добились успеха за пределами основного времени.

Ранее по три победы в овертаймах в рамках одной серии одерживали московское и рижское «Динамо», «Металлург» и ЦСКА.

Серии плей-офф КХЛ, в которых игралось больше двух овертаймов

Год

Стадия

Команды

Матчи (счет в серии)

Овертаймы

2013

Финал конференции

Ак Барс — Трактор

7 (3-4)

2:2

2017

Первый раунд

Динамо М — Торпедо

5 (4-1)

3:1

2019

Первый раунд

Металлург Мг — Салават Юлаев

6 (2-4)

2:2

2009

Первый раунд

Салават Юлаев — Авангард

4 (1-3)

1:2

2011

Первый раунд

Динамо М — Динамо Р

6 (2-4)

0:3

2011

Второй раунд

Авангард — Металлург Мг

7 (3-4)

2:1

2012

Первый раунд

Металлург Мг — Барыс

7 (4-3)

3:0

2014

Первый раунд

Металлург Мг — Адмирал

5 (4-1)

2:1

2014

Первый раунд

Динамо М — Локомотив

7 (3-4)

2:1

2016

Финал

ЦСКА — Металлург Мг

7 (3-4)

2:1

2017

Первый раунд

ЦСКА — Йокерит

4 (4-0)

3:0

2018

Первый раунд

Йокерит — Сочи

5 (4-1)

2:1

2019

Финал конференции

Авангард — Салават Юлаев

6 (4-2)

2:1

2022

Первый раунд

Ак Барс — Авангард

6 (2-4)

2:1

2023

Первый раунд

Салават Юлаев — Адмирал

5 (2-3)*

0:3

2023

Первый раунд

Локомотив — Витязь

5 (4-1)

2:1

* Серия продолжается.

Редко попадающий в плей-офф «Адмирал» лидирует в КХЛ по проценту матчей плей-офф с овертаймами. Приморцы завершили вничью восемь из 21 встреч — 38,10 процента. Второе место занимает «Сочи», третье — «Лев».

Из регулярных участников плей-офф чаще всего в овертайм уходит «Ак Барс» — более чем в четверти матчей.

Команды с наивысшим процентом овертаймов в плей-офф КХЛ

Команда

Матчи

Овертаймы

% овертаймов

Адмирал

21

8

38,10

Сочи

19

6

31,58

Лев

26

7

26,92

Торпедо

67

18

26,87

Ак Барс

183

46

25,14

Динамо М

144

36

25,00

Слован

8

2

25,00

Салават Юлаев

170

42

24,71

«Салават Юлаев», кстати, с отрывом лидирует по числу проигранных в плей-офф овертаймов. Уфимцы уступили в 23 овертаймах из 42. «Локомотив» и «Магнитка» пропустили решающие шайбы по 18 раз, московское «Динамо» и «Ак Барс» — по 17.

Команды, которые чаще всего проигрывали в овертаймах в Кубке Гагарина

Команда

Матчи

Овертаймы

Поражения в овертаймах

Салават Юлаев

170

42

23

Локомотив

150

36

18

Металлург Мг

195

46

18

Динамо М

144

36

17

Ак Барс

183

46

17

Авангард

167

37

16

ЦСКА

169

38

15

СКА

187

39

14
КХЛ
ХК Адмирал
Кубок Гагарина
1
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/4 финала конференции Счет в серии
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
3 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
0 - 0
3 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
2 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
0 - 0
6. Динамо М - Торпедо
0 - 0
2 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
2 - 2
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
0 - 0
6. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
2 - 2
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
2 - 2
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
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2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
0 - 0
6. Металлург - Автомобилист
0 - 0
2 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
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5. СКА - Динамо Мн
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6. Динамо Мн - СКА
0 - 0
3 - 2
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
3 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
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3. Нефтехимик - Ак Барс
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4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
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6. Нефтехимик - Ак Барс
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Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
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Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
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