Гребенкин продолжит карьеру в НХЛ

По информации «СЭ», нападающий «Магнитки» Никита Гребенкин продолжит карьеру в НХЛ.

Вероятно, он даже сможет сыграть за задрафтовавшего его «Торонто» в текущем розыгрыше Кубке Стэнли, если клуб пройдет в следующий раунд плей-офф.

24 апреля «Металлург» обыграл «Локомотив» (2:1) в четвертом матче серии (4-0) и стал победителем Кубка Гагарина.

В сезоне-2023/24 20-летний Гребенкин набрал 41 (19+22) очко в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 23 играх.