Агент Набокова отреагировал на присвоение вратарю «Металлурга» звания MVP плей-офф КХЛ

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы вратаря «Металлурга» Ильи Набокова, отреагировал на присвоение 21-летнему голкиперу звания MVP плей-офф КХЛ.

«Мы рады, что это произошло. Все видели, как Илья работал и готовился. Его психологическое состояние было готово к текущему сезону. Морально он был готов провести плей-офф на высоком уровне. Поэтому все закономерно. Увидим ли мы в перспективе Илью в НХЛ? Давайте не будем об этом говорить сейчас. Пройдет время, и все встанет на свои места, в нужно время», — сказал Бабаев «СЭ».

«Металлург» одержал четвертую подряд победу в серии и стал победителем Кубка Гагарина. Магнитогорцы завоевали трофей в третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах.