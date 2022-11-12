Мартемьянов: «Денис Костин и 33 заблокированных броска удержали нас в игре»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:2).

«Тяжелые и важные два очка взяли у лидера чемпионата. Хочу поблагодарить команду за самоотверженность. Денис Костин и 33 заблокированных броска удержали нас в игре. По третьему периоду разве что вопросы, задания играть в откат не было. СКА не давал шайбу нам в средней зоне потрогать, сразу делали наложения, команда у них мастеровитая. Молодцы парни, что не дали сравнять счет.

Голы СКА в начале второго периода — это ошибки на смене, невыполнение игрового задания. Потом одумались, стали более правильно играть. Строили сегодня правильную оборону в средней зоне, нападающие вовремя спускались назад. Почти до последнего играли в четыре звена.

Безголевая серия Пьянова? Поддерживали его, но он взрослый опытный игрок, так что лишний раз с ним разговор не вел. Сегодня хороший гол он забил, Шаров гроссмейстерскую паузу выдержал перед передачей», — цитирует тренера сайт КХЛ.