Мартемьянов: «Денис Костин и 33 заблокированных броска удержали нас в игре»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:2).
«Тяжелые и важные два очка взяли у лидера чемпионата. Хочу поблагодарить команду за самоотверженность. Денис Костин и 33 заблокированных броска удержали нас в игре. По третьему периоду разве что вопросы, задания играть в откат не было. СКА не давал шайбу нам в средней зоне потрогать, сразу делали наложения, команда у них мастеровитая. Молодцы парни, что не дали сравнять счет.
Голы СКА в начале второго периода — это ошибки на смене, невыполнение игрового задания. Потом одумались, стали более правильно играть. Строили сегодня правильную оборону в средней зоне, нападающие вовремя спускались назад. Почти до последнего играли в четыре звена.
Безголевая серия Пьянова? Поддерживали его, но он взрослый опытный игрок, так что лишний раз с ним разговор не вел. Сегодня хороший гол он забил, Шаров гроссмейстерскую паузу выдержал перед передачей», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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