Роман Ротенберг: «Мы должны уметь играть на фоне усталости»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:3).

«Отличная атмосфера на трибунах в Новосибирске. Отличная боевая игра, «Сибирь» — сильный соперник. Хорошо подготовились. Для нас это лучшая игра по восточному турне с точки зрения содержания и самоотдачи. Весь третий период играли в зоне «Сибири»! Не хватило реализации.

Наш так называемый дальневосточный сбор завершается. У нас есть резервы. Отработали многие детали на фоне усталости, возьмем все лучшее из этой поездки. Мы должны уметь играть на фоне усталости.

В плей-офф в шестой-седьмой игре тоже нужно будет играть по заданию и просто. Первый сезон так, когда игры через день, от ножа. Это плюс для всех, но вопрос травм и восстановления. Нам не хватает наших травмированных игроков.

Серега Иванов вышел сегодня на лед и здорово себя проявил. Нам нужна конкуренция», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

СКА потерпел третье поражение подряд в выездном турне. Ранее петербургский клуб уступил владивостокскому «Адмиралу» (1:3) и хабаровскому «Амуру» (1:2 ОТ).