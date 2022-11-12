Роман Ротенберг: «Мы должны уметь играть на фоне усталости»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:3).
«Отличная атмосфера на трибунах в Новосибирске. Отличная боевая игра, «Сибирь» — сильный соперник. Хорошо подготовились. Для нас это лучшая игра по восточному турне с точки зрения содержания и самоотдачи. Весь третий период играли в зоне «Сибири»! Не хватило реализации.
Наш так называемый дальневосточный сбор завершается. У нас есть резервы. Отработали многие детали на фоне усталости, возьмем все лучшее из этой поездки. Мы должны уметь играть на фоне усталости.
В плей-офф в шестой-седьмой игре тоже нужно будет играть по заданию и просто. Первый сезон так, когда игры через день, от ножа. Это плюс для всех, но вопрос травм и восстановления. Нам не хватает наших травмированных игроков.
Серега Иванов вышел сегодня на лед и здорово себя проявил. Нам нужна конкуренция», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
СКА потерпел третье поражение подряд в выездном турне. Ранее петербургский клуб уступил владивостокскому «Адмиралу» (1:3) и хабаровскому «Амуру» (1:2 ОТ).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|30
|25
|5
|52
|2
|Локомотив
|29
|18
|11
|40
|3
|ЦСКА
|27
|17
|10
|39
|4
|Торпедо
|29
|18
|11
|37
|5
|Динамо М
|29
|16
|13
|36
|6
|Динамо Мн
|29
|14
|15
|32
|7
|Витязь
|29
|13
|16
|32
|8
|Спартак
|30
|12
|18
|29
|9
|Северсталь
|29
|11
|18
|29
|10
|Куньлунь
|31
|11
|20
|25
|11
|Сочи
|27
|4
|23
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|29
|19
|10
|40
|2
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|40
|3
|Металлург
|29
|18
|11
|39
|4
|Адмирал
|30
|17
|13
|38
|5
|Сибирь
|31
|17
|14
|37
|6
|Авангард
|29
|15
|14
|33
|7
|Ак Барс
|28
|12
|16
|29
|8
|Трактор
|30
|12
|18
|27
|9
|Барыс
|29
|12
|17
|26
|10
|Амур
|27
|10
|17
|24
|11
|Нефтехимик
|29
|11
|18
|23
|13.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|13.11
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|13.11
|17:00
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -