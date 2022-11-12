КХЛ, 12 ноября: «Витязь» уступил «Автомобилисту», «Сибирь» победила СКА
12 ноября, суббота
«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Гареев — 3, 42:52 — 1:0.
Вратари: Серебряков — Проскуряков (59:00).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 24 (5+9+10) — 33 (8+13+12).
Судьи: Соин, Щенев.
12 ноября. Владивосток. Фетисов Арена. 5090 зрителей.
«Витязь» (Подольск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы: Мэйсек — 20 (бол., Да Коста, Эберт), 11:21 — 0:1. Романцев — 7 (Трямкин, Белоусов), 31:38 — 0:2. Попов — 1 (Абросимов), 34:51 — 1:2. Мэйсек — 21 (Кузнецов, Эберт), 51:52 — 1:3. Ли — 5 (п.в., Да Коста, Хрипунов), 59:17 — 1:4.
Вратари: Шикин (58:20 — 59:17) — Бобков.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 36 (13+9+14) — 24 (10+7+7).
Судьи: Гамалей, Степучев.
12 ноября. Балашиха. Арена Балашиха.
«Сибирь» (Новосибирская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Голы: Чайковски — 4 (Бутузов, Мерфи), 12:39 — 1:0. Гусев — 3 (Никишин, Фальковский), 20:44 — 1:1. Жафяров — 6 (Воробьев, Хайруллин), 24:47 — 1:2. Бутузов — 11 (бол., Пьянов, Бек), 32:30 — 2:2. Пьянов — 1 (Шаров), 38:34 — 3:2.
Вратари: Костин — Самонов (Иванов, 40:00, 58:25 — 58:38, 58:39).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 25 (14+8+3) — 29 (10+9+10).
Судьи: Гашилов, Ромасько.
12 ноября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.
«Куньлунь» (Пекин) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 7:4 (0:2, 2:2, 5:0)
Голы: Галимов — 6 (Лещенко), 4:28 — 0:1. Камара — 8 (бол., Овитю, Порядин), 14:23 — 0:2. Йип — 12 (Родуолд, Поллок), 23:07 — 1:2. Пу — 3 (Лесли), 23:59 — 2:2. Гончаров — 3 (Белозеров, Назаров), 27:10 — 2:3. Чивилев — 6 (Лещенко, Федотов), 36:17 — 2:4. Родуолд — 8 (Вонг, Лесли), 44:32 — 3:4. Поллок — 2 (бол., Пу), 46:26 — 4:4. Йип — 13 (бол., Лесли, Родуолд), 56:58 — 5:4. Йип — 14 (мен., п.в.), 57:58 — 6:4. Спроул — 3 (Сомерби), 59:56 — 7:4.
Вратари: Смит — Тихомиров.
Штраф: 14 — 8.
Броски: 33 (11+11+11) — 27 (12+11+4).
Судьи: Белов, Раминг.
12 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.
«Сочи» (Сочи) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:5 (0:1, 2:3, 1:1)
Голы: Сизов — 1 (Ларионов, Гончарук), 15:33 — 0:1. Гончарук — 10 (бол., Ларионов, Кручинин), 25:35 — 0:2. Дарьин — 2 (Ларионов, Марин), 31:37 — 0:3. Авершин — 2 (Ярулин, Попов), 35:06 — 1:3. Гончарук — 11 (Коваленко, Кручинин), 38:08 — 1:4. Завгородний — 6 (Бабенко, Гараев), 38:33 — 2:4. Дарьин — 3 (Ларионов), 46:01 — 2:5. Крощинский — 1 (Александров, Хафизов), 48:09 — 3:5.
Вратари: Третьяк (Плешков, 46:01) — Кульбаков.
Штраф: 10 — 2.
Броски: 24 (9+6+9) — 35 (8+14+13).
Судьи: Акузовский, Спирин.
12 ноября. Сочи. ДС Большой.
Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|30
|25
|5
|52
|2
|Локомотив
|29
|18
|11
|40
|3
|ЦСКА
|27
|17
|10
|39
|4
|Торпедо
|29
|18
|11
|37
|5
|Динамо М
|29
|16
|13
|36
|6
|Динамо Мн
|29
|14
|15
|32
|7
|Витязь
|29
|13
|16
|32
|8
|Спартак
|30
|12
|18
|29
|9
|Северсталь
|29
|11
|18
|29
|10
|Куньлунь
|31
|11
|20
|25
|11
|Сочи
|27
|4
|23
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|29
|19
|10
|40
|2
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|40
|3
|Металлург
|29
|18
|11
|39
|4
|Адмирал
|30
|17
|13
|38
|5
|Сибирь
|31
|17
|14
|37
|6
|Авангард
|29
|15
|14
|33
|7
|Ак Барс
|28
|12
|16
|29
|8
|Трактор
|30
|12
|18
|27
|9
|Барыс
|29
|12
|17
|26
|10
|Амур
|27
|10
|17
|24
|11
|Нефтехимик
|29
|11
|18
|23
|13.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|13.11
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|13.11
|17:00
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -