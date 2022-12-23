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Сегодня, 21:22

Мартемьянов: «Давненько таких напряженных матчей у нас не было»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:2 Б).

«Давненько таких напряженных матчей у нас не было. Первый период провалили, соперник полностью владел инициативой. Поговорили в раздевалке, это принесло свои плоды. Забили хорошие голы, были моменты в овертайме. Но выиграли по буллитам, это важные для нас два очка. Хочу сказать спасибо ребятам, что сумели достать из себя эмоции после игры в Екатеринбурге, где мы отдали много сил. Победили на характере.

Седьмая победа по буллитам в сезоне? Мы на каждой тренировке отрабатываем буллиты. Я наблюдаю, и у меня есть железобетонные кандидаты, кто будет бить в любом состоянии. Работаем над этим компонентом!

Рисковали, когда выпустили Костина сегодня с первых минут? Должен был играть Красоткин, но он приболел — температура. На раскатке почувствовал себя неважно. Но Костин сыграл очень прилично «с листа», ведь он должен был быть дублером сегодня», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/23/507170.html
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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Металлург – Сибирь
 2 : 3 Б
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Сал. Юлаев – Адмирал
 5 : 3
23.12 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
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