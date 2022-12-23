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Сегодня, 21:16

Воробьев прокомментировал подписание контракта с нападающим Бурмистровым

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал подписание контракта с нападающим Александром Бурмистровым.

«Мы рассчитываем на многое. Рассчитываем, что Саша у нас вернется на уровень, когда он играл в сборной. Постараемся его раскрыть, он талантливый парень. Сейчас он выйдет из зоны комфорта, и мы надеемся, что раскроется в полной мере. Его протестировал «на земле» наш фитнес-тренер. Пока результатов тестов не знаю, если честно, был занят игрой, когда он сдавал.

Его роль? Сейчас все зависит от него, от его игры. Больше в центре играет, но может сыграть и на фланге», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Соглашение между магнитогорским клубом и 31-летним центральным нападающим рассчитано до конца сезона 2022/23.

Напомним, ранее Бурмистров расторг контракт с «Ак Барсом».

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/23/507170.html
Александр Бурмистров
Илья Воробьев
ХК Металлург (Магнитогорск)
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