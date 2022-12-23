Воробьев прокомментировал подписание контракта с нападающим Бурмистровым
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал подписание контракта с нападающим Александром Бурмистровым.
«Мы рассчитываем на многое. Рассчитываем, что Саша у нас вернется на уровень, когда он играл в сборной. Постараемся его раскрыть, он талантливый парень. Сейчас он выйдет из зоны комфорта, и мы надеемся, что раскроется в полной мере. Его протестировал «на земле» наш фитнес-тренер. Пока результатов тестов не знаю, если честно, был занят игрой, когда он сдавал.
Его роль? Сейчас все зависит от него, от его игры. Больше в центре играет, но может сыграть и на фланге», — цитирует тренера сайт КХЛ.
Соглашение между магнитогорским клубом и 31-летним центральным нападающим рассчитано до конца сезона 2022/23.
Напомним, ранее Бурмистров расторг контракт с «Ак Барсом».
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