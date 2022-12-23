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Сегодня, 17:10

КХЛ: «Металлург» — «Сибирь», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи 23 декабря

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Хоккеисты «Металлурга».
Фото ХК «Металлург»
Регулярный чемпионат КХЛ.

16.30 мск. «Авангард» — «Амур»

17.00. «Металлург» — «Сибирь»

17.00. «Салават Юлаев» — «Адмирал»

19.30. «Локомотив» — ЦСКА

19.30. «Витязь» — «Ак Барс»

19.30. «Сочи» — «Куньлунь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 43 34 9 71
2 Локомотив 42 26 16 58
3 ЦСКА 40 26 14 57
4 Торпедо 41 25 16 53
5 Динамо М 42 23 19 53
6 Спартак 42 20 22 46
7 Витязь 42 18 24 44
8 Динамо Мн 42 17 25 42
9 Северсталь 41 15 26 40
10 Куньлунь 43 15 28 34
11 Сочи 40 5 35 17
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 41 28 13 59
2 Металлург 41 26 15 56
3 Сибирь 44 25 19 53
4 Адмирал 42 23 19 51
5 Авангард 41 23 18 50
6 Сал. Юлаев 41 21 20 50
7 Ак Барс 41 19 22 45
8 Амур 40 17 23 40
9 Барыс 42 18 24 39
10 Трактор 42 16 26 37
11 Нефтехимик 41 17 24 36
Результаты / календарь
3.12
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26.12
27.12
28.12
23.12 16:30
Авангард – Амур
 - : -
23.12 17:00
Металлург – Сибирь
 - : -
23.12 17:00
Сал. Юлаев – Адмирал
 - : -
23.12 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
23.12 19:30
Витязь – Ак Барс
 - : -
23.12 19:30
Сочи – Куньлунь
 - : -
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