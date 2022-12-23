КХЛ: «Металлург» — «Сибирь», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи 23 декабря

Регулярный чемпионат КХЛ.

16.30 мск. «Авангард» — «Амур»

17.00. «Металлург» — «Сибирь»

17.00. «Салават Юлаев» — «Адмирал»

19.30. «Локомотив» — ЦСКА

19.30. «Витязь» — «Ак Барс»

19.30. «Сочи» — «Куньлунь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут