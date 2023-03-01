Главный тренер «Нефтехимика» отреагировал на победу над «Ак Барсом» на старте Кубка Гагарина

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2 ОТ) в первом раунде серии Кубка Гагарина.

— Первый шаг сделали, задачу-минимум выполнили — победить на выезде. Тяжелый матч. Классный хоккей с обеих сторон, много ситуаций под воротами. В овертайме любой бросок мог решить исход. Мы провели хорошую комбинацию и забили победный гол.

— В последней игре в регулярке вы проиграли «Ак Барсу», ведя 2:0. Как удалось избежать повторения этой ситуации?

— Извлекли ошибки из того матча. Знали, что соперник побежит, внесли коррективы.

— Когда сможет вернуться на лед Гарипов?

— Во втором раунде, наверно, сможет, — приводит слова Леонтьева корреспондент «СЭ».

«Нефтехимик» повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Казани 3 марта.