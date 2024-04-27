Коньков: «У «Автомобилиста» получился великолепный сезон»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков объяснил, почему руководство «Автомобилиста» решило продлить контракт с главным тренером команды Николаем Заварухиным.

«Команда продемонстрировала результат. Есть понимание, каким образом можно усилить игру. Я считаю, что у Екатеринбурга получился великолепный сезон. Там всегда любят хоккей, а когда команда показывает свой лучший результат в истории КХЛ, появляется желание усилиться. Нужно посмотреть трансферный рынок, кто может усилить команду. Это задача на межсезонье. Возможно, уже есть какие-то договоренности с игроками», — сказал Коньков «РБ Спорт».

Николай Заварухин возглавляет «Автомобилист» с 2021 года. В сезоне-2023/24 команда из Екатеринбурга дошла до полуфинала Кубка Гагарина, в котором уступила будущему чемпиону «Металлургу» со счетом 3-4 в серии.