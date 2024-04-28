Величкин назвал чудом победу «Металлурга» в Кубке Гагарина в первый год работы Разина

Бывший генеральный директор магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал выигрыш Кубка Гагарина в первый год под руководством тренера Андрея Разина.

— Это очень редкое явление. Был американский фильм «Чудо», когда наша советская сборная приехала на Олимпиаду, а американцы выставили студентов и выиграли. А это его аналог — магнитогорское чудо. Конечно, это чудо, что-то из ряда вон выходящее.

Самый неочевидный результат, это действительно чудо, прыгнули выше головы. И я думаю, что, как бы к Андрею Разину кто ни относился, вчера родился новый хороший, качественный тренер, — сказал Величкин «СЭ».

Магнитогорский клуб всухую обыграл в финальной серии «Локомотив» (4-0). «Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс».

Полностью интервью Геннадия Величкина читайте на сайте «СЭ».