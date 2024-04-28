Юртайкин продлит контракт с «Трактором» на один год

Как стало известно «СЭ», «Трактор» достиг договоренности о продлении контракта с нападающим клуба Данилом Юртайкиным на один год.

26-летний хоккеист перешел в челябинский клуб в октябре 2023 года из ЦСКА. В прошедшем сезоне он отыграл 63 матча, в которых забросил 12 шайб и отдал 19 результативных передач.

Ранее в своей карьере Юртайкин защищал цвета «Локомотива» и «Амура». Всего в КХЛ он провел 178 встреч, набрав 66 (26+40) очков.