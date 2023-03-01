Билялетдинов прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Нефтехимика» на старте Кубка Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:3 ОТ) в первом раунде серии Кубка Гагарина.

— Безобразно начали матч. Непонятно, почему так все произошло. Мы знали, что соперник играет особенно хорошо и агрессивно в начале игры. Не реализовали хорошие моменты, надо сделать выводы.

— Было много пауз. Они не сбивали темп игры?

— Кому-то нужна пауза, кому-то — нет.

— Как самочувствие Евсеева?

— Удар был в то место, где у него была травма. Потом он вышел, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «СЭ».

«Нефтехимик» повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Казани 3 марта.