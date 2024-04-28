Величкин — о судействе в КХЛ: «Никакого ресурса нет, есть просто человеческие ошибки»

Бывший генеральный директор магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал высказывания главного тренера команды Андрея Разина о судействе.

— Когда я работал, мне тоже казалось, что те вещи, о которых вы говорите, присутствуют. А когда смотришь со стороны, то это далеко не так. Никакого ресурса нет, есть просто человеческие ошибки: иногда вратарь пропускает шайбу, как вратарь «Локомотива», например. Хороший парень, но когда она ему от борта попадает в ногу, в конек и в ворота... Ошибается игрок, когда не забивает гол, ошибается защитник, когда не обработал шайбу. Точно так же ошибается арбитр, это составляющая большой игры под названием хоккей. Если у арбитра есть ошибки, то это человеческие ошибки. Сегодня их становится меньше, потому немножко поменялись правила, можно вернуть эпизод, пересмотреть его. А раньше это было невозможно. Кроме арбитров сидит еще куча людей, достаточно больших профессионалов в, как ее называют, «военной комнате», где просматривают момент с 8, 10, 12 камер, можно с любого ракурса посмотреть, — сказал Величкин «СЭ».

«Металлург» стал победителем Кубка Гагарина в сезоне-2023/24. Магнитогорский клуб всухую обыграл в финальной серии «Локомотив» (4-0). «Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс».

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