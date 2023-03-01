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Сегодня, 22:56

Победитель регулярки в третий раз начал Кубок Гагарина с поражения

Кирилл Бурдаков
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СКА, выигравший Кубок Континента, начал выступление в Кубке Гагарина с поражения от минского «Дииамо».

Ранее с неудачи в плей-офф стартовали два победителя регулярного чемпионата: в 2011 году «Авангард» уступил в первой игре серии «Нефтехимику», а год назад «Магнитку» ждал неудачный дебют в противостоянии с «Барысом».

Любопытно, что с 2015 по 2021 год обладатели Кубка Континента брали серии первого раунда всухую.

Все первые матчи победителей регулярного чемпионата КХЛ в плей-офф

Сезон

Команда

Соперник

Счет

Итог серии

2008/09

Салават Юлаев

Авангард

3:2 ОТ

1-3

2009/10

Салават Юлаев

Автомобилист

5:1

3-1

2010/11

Авангард

Нефтехимик

1:2 ОТ

4-3

2011/12

Трактор

Югра

3:1

4-1

2012/13

СКА

Атлант

1:0 ОТ

4-1

2013/14

Динамо М

Локомотив

3:2 ОТ

3-4

2014/15

ЦСКА

Сочи

3:0

4-0

2015/16

ЦСКА

Слован

2:0

4-0

2016/17

ЦСКА

Йокерит

4:2

4-0

2017/18

СКА

Северсталь

4:3 ОТ

4-0

2018/19

ЦСКА

Витязь

4:0

4-0

2019/20

ЦСКА

Торпедо

3:0

4-0

2020/21

ЦСКА

Спартак

1:0 ОТ

4-0

2021/22

Металлург*

Барыс

2:3

4-1

2022/23

СКА

Динамо Мн

4:6

?

* Регулярный чемпионат-2021/22 был приостановлен из-за пандемии коронавируса и подготовки к Олимпийским играм. На момент остановки турнира «Металлург» занимал первое место по набранным очкам, но Кубок Континента не получил.

КХЛ
ХК СКА
1
0
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Сал. Юлаев – Адмирал
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Ак Барс – Нефтехимик
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1.03 19:30
Локомотив – Витязь
 0 : 1 ОТ
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СКА – Динамо Мн
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