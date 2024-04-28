Величкин — о вратаре Набокове: «Такого феномена я никогда видел. Он сильнее, чем были Василевский и Сорокин в его возрасте»

Бывший генеральный директор магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин в эксклюзивном интервью «СЭ» восхитился игрой вратаря Ильи Набокова.

— Я за свою карьеру и жизнь видел много вратарей, и молодых, и опытных, но такого феномена я не видел. Для меня это вообще открытие какое-то, как бы этого парня не перехвалить. Я с ним не знаком, но, судя по интервью, парень достаточно характерный, поэтому я не думаю, что медные трубы его испортят. У него большое будущее.

Такого феномена я никогда видел. Он сильнее, чем были Василевский и Сорокин в его возрасте. Знаете, когда эти ребята начинали, даже с ними сравнить невозможно. Это можно сравнить с игроками, которые выделялись: Овечкин, Малкин. Только этот уровень. Они в своем амплуа, а Илья — в своем, их было видно сразу, что они будут великими, точно так же, как этого парня. Это просто чудо какое-то, самородок! Так бывает, редко, но, видите, родился на Урале самородок, — сказал Величкин «СЭ».

21-летнего голкипера признали самым ценным игроком Кубка Гагарина-2024. Он стал самым молодым MVP в истории КХЛ.

Магнитогорский клуб всухую обыграл в финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» (4-0). «Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс».

Полностью интервью Геннадия Величкина читайте на сайте «СЭ».