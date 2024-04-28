Стала известна зарплата Березина по новому контракту с «Ладой»

«Лада» заключила односторонний контракт на два сезона с защитником клуба Максимом Березиным.

По информации «СЭ», зарплата 33-летнего хоккеиста составит 25 миллионов рублей в год.

В прошедшем сезоне Березин отыграл 72 матча за тольяттинский клуб, в которых забросил 3 шайбы и отдал 16 результативных передач.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Нефтехимика», «Авангарда» и «Автомобилиста». Всего в КХЛ он провел 701 встречу, набрав 135 (44+91) очков.