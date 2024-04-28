Стала известна зарплата Галузина по новому контракту с «Витязем»

Нападающий «Витязя» Владимир Галузин подписал новый контракт с клубом, рассчитанный до конца сезона-2024/25.

По информации «СЭ», зарплата 35-летнего хоккеиста составит 18 миллионов рублей в год.

Галузин перешел в «Витязь» весной 2022 года. В прошедшем сезоне форвард отыграл 49 матчей за подольский клуб, забросил 6 шайб и отдал 11 результативных передач.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Торпедо», «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», «Спартака» и «Амура».