Величкин рассказал, как они с Постниковым предложили Рашникову создать хоккейный клуб

Бывший генеральный директор магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал историю создания клуба.

— Первое — это, конечно, наш президент. Я могу с уверенностью сказать: если бы не было Виктора Филипповича Рашникова, если бы он так не зажегся и не загорелся этим вопросом... Бывает, что кто-то заразился хоккеем, но переболел и успокоился, а этот человек — нет.

Второй фактор — это особая общность людей, которая рождается в «Магнитке». Если у нас за что-то берутся, то это надолго, навсегда, до самого конца. Взялись за хоккей, долго выбирали: у нас же был и футбол, и хоккей, и баскетбол. Что из этого выбрать? Так случилось, что много лет назад мы с Валерием Викторовичем Постниковым пришли к Виктору Филипповичу, тогда просто Виктору, он даже не промышленник был, а работник комбината, начальник производственного отдела. Мы как-то увидели в нем, что он за человек, пришли к нему и сказали: «Вить, давай создадим клуб». — «А что, чемпионами станем?» — «Почему бы и нет? Давай создадим, станем чемпионами». — «И что, ЦСКА обыграем?» — «И ЦСКА обыграем».

Вот такой разговор состоялся, это было больше 30 лет назад. И вот 30 лет все это идет и, я думаю, дальше идти будет, — сказал Величкин «СЭ».

Магнитогорский клуб всухую обыграл в финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» (4-0). «Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс».

Полностью интервью Геннадия Величкина читайте на сайте «СЭ».