Коледов подпишет двухлетний контракт с «Авангардом»

Как стало известно «СЭ», защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов подпишет двухлетний контракт с «Авангардом».

По нашей информации, зарплата 29-летнего хоккеиста в омском клубе составит около 60 миллионов рублей в год.

В прошедшем сезоне Коледов отыграл 61 матч за «Салават Юлаев», в которых забросил 6 шайб и отдал 6 результативных передач.

Ранее в своей карьере защитник выступал за «Сибирь», «Локомотив» и «Сочи». Всего в КХЛ он провел 596 встреч, набрав 124 (38+86) очка.