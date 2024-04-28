Величкин — о чемпионстве «Магнитки»: «Как я могу отстраненно его оценивать, если это наше детище? Это победа родного клуба»

Бывший генеральный директор магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил недавнюю победу родного клуба в Кубке Гагарина.

— Это победа родного клуба. Как я могу отстраненно ее оценивать, если это наше детище, Магнитогорского металлургического комбината, города Магнитогорска? Я еще мальчишкой пришел в клуб, с Виктором Филипповичем строил это все. Я просто понимаю, что вчера была написана новая страница, ее начало, продолжение следует, to be continued, — сказал Величкин «СЭ».

Магнитогорский клуб всухую обыграл в финальной серии «Локомотив» (4-0). «Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс».

Полностью интервью Геннадия Величкина читайте на сайте «СЭ».