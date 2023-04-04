Федоров подвел итоги второго матча против СКА в полуфинале Кубка Гагарина
Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров на пресс-конференции подвел итоги второго матча полуфинала Кубка Гагарина против СКА (1:2).
— Хорошая быстрая игра, соперника поздравляю с победой. Имели все шансы забить вовремя и не пропустить то, что пропустили, — начал тренер. — Получили хороший опыт. Едем в Москву, готовимся и ждем голов.
— Со скамейки вам не показалось, что две игры как под копирку похожи друг на друга, лишь с той разницей, что вам не удалось сегодня забить в конце и сравнят счет?
— С моей точки зрения игры не совсем одинаковые. Моментами так может показаться, но мне ничего никогда не кажется. Точно знаю, что игра была другая, хоть моменты и были похожи.
— Как состояние Плотникова?
— Пока не знаю информации, не успел переговорить с докторами. Думаю, все будет в порядке. Надеюсь, мы его увидим в следующей игре.
— Насколько это персональная история с Плотниковым может быть? Его все сегодня прилично охаживали.
— Мне так не показалось. Все ребята — и с нашей стороны и со стороны СКА — старались играть в тело. Нормальный хоккей в плей-офф. Да, где-то больше, где-то меньше.
СКА сравнял счет в серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ — 1-1. Третий матч пройдет в Москве 6 апреля, начало — в 19.30 (мск).
Георгий Горностаев
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|1 - 1
|
Ак Барс - Авангард
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|4.04
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|2 : 1