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Сегодня, 22:56

Федоров: «Думаю, мы увидим боевой хоккей в Москве»

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Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров ответил на вопросы журналистов после второго матча серии против СКА в полуфинале Кубка Гагарина (1:2).

— Два раза подряд ведете 1:0 и даете сопернику дважды забросить. Что идет не так?

— Не думаю, что это тенденция. Но есть факт того, что мы пропускаем ненужные голы после наших же действий с шайбой — здесь мы должны это подкорректировать, правильно распоряжаться шайбой.

— Удивило большое количество невынужденных удалений у ЦСКА?

— Не ко мне вопрос. Все все видели.

— Может стоило поставить Гуськова в центр, а Мингачева убрать направо?

— Может быть, но этого не случилось.

— Второй год подряд играете против СКА — интересно узнать, поменялся ли соперник или нет особой разницы между СКА в том сезоне и в этом?

— В основном вижу тех же ребят, игра стала более интенсивная, быстрая. Талантливая, хорошая команда, которая любит играть с шайбой. В общем, все ингредиенты, как и там, только, наверное, немного лучше.

— Есть мнение, что СКА постарался прибавить в физике по сравнению с прошлым годом именно в серии с вами. Почувствовали, что хоккей стал более силовым?

— В сегодняшней игре было много столкновений. Не скажу, сколько мы таких эпизодов провели, а сколько СКА, но игра была хорошая, от ножа, в тело, считаю, все старались чисто играть — каждое удаление на вес золота. Отличная игра в этом плане.

— У вас играет питерский парень Прохор Полтапов. Ощущаете ли его личный кураж от возвращения в родной город?

— Насчет возвращения не скажу, все себя чувствуют по-разному, и за него говорить бы не хотелось. Знаю, что он с командой, можно сказать, провел целый сезон. В плей-офф он был на лавке, но играл не так много. Так что выйти в плей-офф поиграть, особенно против СКА — дорогого стоит. Он показывает достаточно зрелый хоккей.

— Послематчевая драка гарантирует такой же боевой хоккей в Москве?

— Я должен оракулом быть, да? Знаете, плей-офф подразумевает такие стычки тоже, на мой взгляд, это эмоции, это здорово. Самое главное, что никто не получил травму. Наверное, наши ребята думают то же самое, что игроки СКА сказали после прошлой игры — серия только начинается. Думаю, да, мы увидим боевой хоккей.

СКА сравнял счет в серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ — 1-1. Третий матч пройдет в Москве 6 апреля, начало — в 19.30 (мск).

Георгий Горностаев

ХК СКА
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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Федоров подвел итоги второго матча против СКА в полуфинале Кубка Гагарина

Ротенберг: «Главное, что у нас есть характер. В таких играх он нужен обязательно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финалы конференций Счет в серии
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
1 - 1
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
5. СКА - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
5. Ак Барс - Авангард
0 - 0
1 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
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0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
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4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
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0 - 4
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Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
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4.04 19:30
СКА – ЦСКА
 2 : 1
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