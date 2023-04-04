Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции подвел итоги второго матча полуфинала Кубка Гагарина против ЦСКА (2:1).

— СКА играл сегодня в стиле футбольного «Манчестер Сити» при Гвардиоле?

— Спасибо, что сравниваете нас с таким замечательным тренером. Мы следим, конечно, за его работой. Особенно барселонского времени, вся эта игра в короткий пас... Но наша система — это наша система, мы будем работать по ней дальше. Нужно работать над уменьшением количества ошибок.

СКА сравнял счет в серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ — 1-1. Третий матч пройдет в Москве 6 апреля, начало — в 19.30 (мск).

Георгий Горностаев