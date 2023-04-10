Федоров о победе над СКА: «Рад за ребят, очень грамотно сыграли»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над СКА (7:3) в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина.

— Ребят с победой. Болельщикам спасибо за поддержку. Нелегко далась эта игра, рад за парней, что вернулись в игру, проявили характер, волю, сыграли на своих местах, где-то шайбочку ловили вовремя. Без голов было бы тяжеловато. Рад за ребят, что использовали свои моменты, очень грамотно сыграли.

— К 10-й минуте соотношение бросков было 1-13.

— Статистика — упрямая вещь. Не получается у нас играть активно с первых минут. Такой задумки никому не пожелаешь, разберем, подумаем. Попросим играть в более активный хоккей. Знаем, как играет соперник, но нужно быть готовым к такому натиску соперника.

— Уступали 0:2, но переломили игру. Казалось, что это было легко, у игроков не было напряженности.

— Думаю, нервы у всех есть, не думаю, что команда без эмоций. Думаю, мы удачно поймали команду соперника на контратаках. Наши нападающие сумели забить два важных гола и вернуться в игру. С лавки все смотрелось драматичнее.

ЦСКА повел в серии со счетом 3-2. Шестая игра состоится в Москве 12 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Георгий Горностаев