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Сегодня, 22:38

Больше Григоренко в плей-офф забили только Мозякин и Зарипов

Кирилл Бурдаков
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Форвард ЦСКА Михаил Григоренко оформил хет-трик в пятом матче серии против СКА (7:3) и стал первым хоккеистом, которому удалось дважды забросить три шайбы на поздних стадиях Кубка Гагарина.

Четыре года назад форвард ЦСКА стал первым и единственным пока игроком, оформившим хет-трик в финале. Любопытно, что в пяти из шести случаев в финале конференции три шайбы пропускали питерские армейцы — трижды от «Динамо», дважды — от ЦСКА.

Все хет-трики в финалах конференции и финалах Кубка Гагарина

Дата

Стадия

Игрок

Команда

Матч

02.04.2011

Финал конференции

Олег Петров

Атлант

Локомотив (д) — 8:2

28.03.2012

Финал конференции

Денис Мосалев

Динамо М

СКА (г) — 5:4 ОТ

03.04.2012

Финал конференции

Михаил Анисин

Динамо М

СКА (д) — 6:1

01.04.2013

Финал конференции

Марек Квапил

Динамо М

СКА (д) — 5:1

29.03.2018

Финал конференции

Андрей Кузьменко

ЦСКА

СКА (г) — 5:3 ОТ

13.04.2019

Финал

Михаил Григоренко

ЦСКА

Авангард (д) — 5:2

10.04.2023

Финал конференции

Михаил Григоренко

ЦСКА

СКА (г) — 6:3


Гол в пустые ворота СКА оказался для Григоренко 40-м в плей-офф КХЛ. Михаил обогнал в снайперском списке Вадима Шипачева и догнал пропустившего два последних матча серии Никиту Гусева. Только Сергей Мозякин и Данис Зарипов забивали в плей-офф чаще.

Лучшие снайперы в истории Кубка Гагарина

Игрок

Команды

Матчи

Голы

Сергей Мозякин

Атлант, Металлург Мг

157

68

Данис Зарипов

Ак Барс, Металлург Мг

154

57

Михаил Григоренко

ЦСКА

86

40

Никита Гусев

ЦСКА, СКА

96

40

Вадим Шипачев

Северсталь, СКА, Динамо М, Ак Барс

151

38

Евгений Дадонов

Трактор, Донбасс, СКА

71

34

Игорь Григоренко

Салават Юлаев, ЦСКА

93

34

Ян Коварж

Металлург Мг

83

32

Джастин Азеведо

Лев Пр, Ак Барс

91

32

Александр Радулов

Салават Юлаев, ЦСКА, Ак Барс

109

32

Кирилл Петров

Ак Барс, Югра, ЦСКА, Авангард

158

31


Набрав в Санкт-Петербурге четыре очка, Григоренко стал четвертым в истории хоккеистом, которому удалось набрать больше 20 очков в двух розыгрышах плей-офф Кубка Гагарина. Два сверхрезультативных сезона есть в активе у Даниса Зарипова, три — у Яна Коваржа, четыре — у Сергея Мозякина.

Все игроки, которые набирали больше 20 очков в одном плей-офф КХЛ

Игрок

Команды

Сезоны 21+

Лучший результат

Сезон

Очки

Сергей Мозякин

Атлант, Металлург Мг

4

2013/14

33 (13+20)

Ян Коварж

Металлург Мг

3

2013/14

26 (8+18)

Данис Зарипов

Металлург Мг

2

2013/14

26 (11+15)

Михаил Григоренко

ЦСКА

2

2018/19

31 (13+8)

Джастин Азеведо

Ак Барс

1

2017/18

24 (9+15)

Никита Гусев

СКА

1

2016/17

23 (7+16)

Роман Червенка

Авангард

1

2011/12

22 (11+11)

Йозеф Вашичек

Локомотив

1

2010/11

22 (7+15)

Александр Радулов

ЦСКА

1

2014/15

21 (8+13)

Теему Хартикайнен

Салават Юлаев

1

2018/19

21 (8+13)

Филипп Майе

Металлург Мг

1

2021/22

21 (8+13)

Павол Демитра

Локомотив

1

2010/11

21 (6+15)

Вадим Шипачев

СКА

1

2014/15

21 (6+15)

Крис Ли

Металлург Мг

1

2016/17

21 (1+20)
Михаил Григоренко
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс -
Ак Барс -
0 - 0
1. Ак Барс -
0 - 0
2. Ак Барс -
0 - 0
3. - Ак Барс
0 - 0
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ЦСКА - Локомотив
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СКА – ЦСКА
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