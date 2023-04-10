Больше Григоренко в плей-офф забили только Мозякин и Зарипов

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко оформил хет-трик в пятом матче серии против СКА (7:3) и стал первым хоккеистом, которому удалось дважды забросить три шайбы на поздних стадиях Кубка Гагарина.

Четыре года назад форвард ЦСКА стал первым и единственным пока игроком, оформившим хет-трик в финале. Любопытно, что в пяти из шести случаев в финале конференции три шайбы пропускали питерские армейцы — трижды от «Динамо», дважды — от ЦСКА.

Все хет-трики в финалах конференции и финалах Кубка Гагарина

Дата Стадия Игрок Команда Матч 02.04.2011 Финал конференции Олег Петров Атлант Локомотив (д) — 8:2 28.03.2012 Финал конференции Денис Мосалев Динамо М СКА (г) — 5:4 ОТ 03.04.2012 Финал конференции Михаил Анисин Динамо М СКА (д) — 6:1 01.04.2013 Финал конференции Марек Квапил Динамо М СКА (д) — 5:1 29.03.2018 Финал конференции Андрей Кузьменко ЦСКА СКА (г) — 5:3 ОТ 13.04.2019 Финал Михаил Григоренко ЦСКА Авангард (д) — 5:2 10.04.2023 Финал конференции Михаил Григоренко ЦСКА СКА (г) — 6:3



Гол в пустые ворота СКА оказался для Григоренко 40-м в плей-офф КХЛ. Михаил обогнал в снайперском списке Вадима Шипачева и догнал пропустившего два последних матча серии Никиту Гусева. Только Сергей Мозякин и Данис Зарипов забивали в плей-офф чаще.

Лучшие снайперы в истории Кубка Гагарина

Игрок Команды Матчи Голы Сергей Мозякин Атлант, Металлург Мг 157 68 Данис Зарипов Ак Барс, Металлург Мг 154 57 Михаил Григоренко ЦСКА 86 40 Никита Гусев ЦСКА, СКА 96 40 Вадим Шипачев Северсталь, СКА, Динамо М, Ак Барс 151 38 Евгений Дадонов Трактор, Донбасс, СКА 71 34 Игорь Григоренко Салават Юлаев, ЦСКА 93 34 Ян Коварж Металлург Мг 83 32 Джастин Азеведо Лев Пр, Ак Барс 91 32 Александр Радулов Салават Юлаев, ЦСКА, Ак Барс 109 32 Кирилл Петров Ак Барс, Югра, ЦСКА, Авангард 158 31



Набрав в Санкт-Петербурге четыре очка, Григоренко стал четвертым в истории хоккеистом, которому удалось набрать больше 20 очков в двух розыгрышах плей-офф Кубка Гагарина. Два сверхрезультативных сезона есть в активе у Даниса Зарипова, три — у Яна Коваржа, четыре — у Сергея Мозякина.

Все игроки, которые набирали больше 20 очков в одном плей-офф КХЛ