Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал судейство в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» — ЦСКА (4:3 ОТ).

«В течение всего матча арбитры действовали профессионально и выдерживали один уровень судейства. Хотелось бы отдельно отметить командную работу арбитров в сегодняшнем матче, сложные эпизоды они рассматривали коллегиально, что позволило видеть момент с разных ракурсов, как, например, в ситуации со штрафным броском. Именно такие методические указания мы им даем, и судейская бригада отработала в соответствии с ними. В случае с двумя матч-штрафами игроков ЦСКА судьи сработали профессионально.

Любое удаление до конца матча согласно регламенту КХЛ рассматривается СДК на следующий день. При необходимости департамент судейства предоставляет СДК дополнительные видеоматериалы эпизодов", — цитирует Анисимова ТАСС.