Главный арбитр КХЛ оценил судейство четвертого матча серии «Авангард» — ЦСКА
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал судейство в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» — ЦСКА (4:3 ОТ).
«В течение всего матча арбитры действовали профессионально и выдерживали один уровень судейства. Хотелось бы отдельно отметить командную работу арбитров в сегодняшнем матче, сложные эпизоды они рассматривали коллегиально, что позволило видеть момент с разных ракурсов, как, например, в ситуации со штрафным броском. Именно такие методические указания мы им даем, и судейская бригада отработала в соответствии с ними. В случае с двумя матч-штрафами игроков ЦСКА судьи сработали профессионально.
Любое удаление до конца матча согласно регламенту КХЛ рассматривается СДК на следующий день. При необходимости департамент судейства предоставляет СДК дополнительные видеоматериалы эпизодов", — цитирует Анисимова ТАСС.
Счет в серии — 2:2. Следующий матч противостояния между «Авангардом» и ЦСКА пройдет 26 апреля в Москве.
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