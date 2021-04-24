«Авангард» — ЦСКА: все голы матча
«Авангард» в овертайме обыграл ЦСКА со счетом 4:3 в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. Омичи сравняли счет в серии — 2-2.
Голы в составе омского клуба забили Корбан Найт, Клим Костин, Дамир Шарипзянов и Павел Дедунов, забивший в овертайме в меньшинстве.
У армейцев отличились Антон Слепышев, Максим Мамин и Мэт Робинсон, который сравнял счет за полсекунды до конца третьего периода.
Все голы матча:
Слепышев
Когда закрываешь Антона Слепышева, но не его клюшку.#ФиналКубкаГагарина pic.twitter.com/qQg8vxb5O9— КХЛ (@khl) April 24, 2021
Мамин
А вот выход 2 в 1 — реализован!#ФиналКубкаГагарина pic.twitter.com/60O5Od8bcg— КХЛ (@khl) April 24, 2021
Найт
Корбэн Найт возвращает «Авангард» в игру!#ФиналКубкаГагарина pic.twitter.com/Ay7kSpR4qO— КХЛ (@khl) April 24, 2021
Костин
Идеальные розыгрыши большинства — это к @hcavangardomsk. #ФиналКубкаГагарина pic.twitter.com/813VKkORjL— КХЛ (@khl) April 24, 2021
Шарипзянов
Дамир «пушка» Шарипзянов!#ФиналКубкаГагарина pic.twitter.com/GjEl4O7leI— КХЛ (@khl) April 24, 2021
Робинсон
ФАНТАСТИКА#ФиналКубкаГагарина pic.twitter.com/AXQ3J9uGkq— КХЛ (@khl) April 24, 2021
На последней секунде!#ФиналКубкаГагарина pic.twitter.com/rLNHVlaWEF— КХЛ (@khl) April 24, 2021
Дедунов
Гол в ОТ в меньшинстве и 2-2 в серии!— КХЛ (@khl) April 24, 2021
Как вам такой #ФиналКубкаГагарина?! pic.twitter.com/ptni4jQtMg
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