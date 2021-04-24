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«Авангард» — ЦСКА: все голы матча

21:35
«Авангард» — ЦСКА — 4:3 ОТ. Фото ХК Авангард, photo.khl.ru
«Авангард» — ЦСКА — 4:3 ОТ. Фото ХК Авангард, photo.khl.ru
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«Авангард» в овертайме обыграл ЦСКА со счетом 4:3 в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. Омичи сравняли счет в серии — 2-2.

Голы в составе омского клуба забили Корбан Найт, Клим Костин, Дамир Шарипзянов и Павел Дедунов, забивший в овертайме в меньшинстве.

У армейцев отличились Антон Слепышев, Максим Мамин и Мэт Робинсон, который сравнял счет за полсекунды до конца третьего периода.

Все голы матча:

Слепышев

Мамин

Найт

Костин

Шарипзянов

Робинсон

Дедунов

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры