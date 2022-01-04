Генменеджер «Авангарда» прокомментировал отмену матча с «Автомобилистом»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков высказался об отмене матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом», у которого из-за положительных тестов на коронавирус выбыло 17 игроков основного состава.

По словам генменеджера омского клуба, позиция КХЛ по этому вопросу не совсем понятна.

«Мы готовы были играть завтра. Насколько мне известно, «Автомобилист» — тоже. Но раз такое решение принято, мы уже ничего не можем поделать. Позиция лиги по отношению к нашему матчу с «Автомобилистом» пока не совсем понятна. Мы против переноса игры и надеемся, что стандарты будут едиными для всех», — заявил Волков.

В ноябре 2021-го КХЛ засчитала поражение «Салавату Юлаеву» после отмены матча с «Трактором» из-за того, что хоккеисты уфимского клуба были вынуждены отправиться на самоизоляцию.