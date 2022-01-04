Ротенберг заявил, что Моуриньо работал переводчиком у Фергюсона

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в гостевом матче регулярного КХЛ над «Куньлунем» (5:1) ответил на вопрос, стала ли работа тренером его мечтой.

«Вы же знаете, как начинал работать Жозе Моуриньо? Он был переводчиком у Алекса Фергюсона (на самом деле у другого британского тренера — Бобби Робсона. — Прим. «СЭ»). Он впитал в себя все его методики и стал очень успешным тренером. Таких тренеров в истории очень много. Это моя жизнь, это дает мне возможность развиваться и быть лучше, чем вчера», — сказал Ротенберг.

Во вторник, 4 января, СКА объявил, что в целях улучшения управления штабом и командой Ротенберг назначен на должность главного тренера, а Валерий Брагин займет позицию старшего тренера.