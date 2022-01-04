Дементьев оценил назначение Ротенберга на пост главного тренера СКА

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев оценил назначение на пост главного тренера СКА Романа Ротенберга.

«Я совершенно спокойно отнесся к данной новости, потому что Роман Борисович уже выполнял такие функции, - цитирует агента Betonmobile.ru. - Теперь он принимает на себя больше ответственности за результат и все остальные нюансы, которые происходят в клубе.

Я читаю очень много критики по поводу этого назначения, но я также видел много позитивных вещей в его управлении командой. Работа главного тренера — объемный вопрос, куда входят методическая работа, подготовка команды к сезону.

Сейчас ожидается большая пауза в чемпионате КХЛ. Как именно будет готовиться команда? Какой будет дан объем тренировочных нагрузок? На что именно будет обращено внимание? В этих нюансах проявляется тренерский талант, знания и опыт главного тренера. Конечно, объективная оценка будет позже, как пойдет работа».

4 января СКА обыграл «Куньлунь» (5:1). Этот матч стал первым для Ротенберга на новой должности.