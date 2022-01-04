Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Дементьев оценил назначение Ротенберга на пост главного тренера СКА

23:26
Теги:

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев оценил назначение на пост главного тренера СКА Романа Ротенберга.

«Я совершенно спокойно отнесся к данной новости, потому что Роман Борисович уже выполнял такие функции, - цитирует агента Betonmobile.ru. - Теперь он принимает на себя больше ответственности за результат и все остальные нюансы, которые происходят в клубе.

Я читаю очень много критики по поводу этого назначения, но я также видел много позитивных вещей в его управлении командой. Работа главного тренера — объемный вопрос, куда входят методическая работа, подготовка команды к сезону.

Сейчас ожидается большая пауза в чемпионате КХЛ. Как именно будет готовиться команда? Какой будет дан объем тренировочных нагрузок? На что именно будет обращено внимание? В этих нюансах проявляется тренерский талант, знания и опыт главного тренера. Конечно, объективная оценка будет позже, как пойдет работа».

4 января СКА обыграл «Куньлунь» (5:1). Этот матч стал первым для Ротенберга на новой должности.

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/dementev-otsenil-naznachenie-rotenberga-na-post-glavnogo-trenera-ska

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Ротенберг разогнал всех тренеров и теперь будет рулить сам. Хорошо, что это случилось не в сборной
Москвичей предупредили о приближении циклона «Аннет»
0
Реклама