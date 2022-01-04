Дементьев оценил назначение Ротенберга на пост главного тренера СКА
Известный хоккейный агент Алексей Дементьев оценил назначение на пост главного тренера СКА Романа Ротенберга.
«Я совершенно спокойно отнесся к данной новости, потому что Роман Борисович уже выполнял такие функции, - цитирует агента Betonmobile.ru. - Теперь он принимает на себя больше ответственности за результат и все остальные нюансы, которые происходят в клубе.
Я читаю очень много критики по поводу этого назначения, но я также видел много позитивных вещей в его управлении командой. Работа главного тренера — объемный вопрос, куда входят методическая работа, подготовка команды к сезону.
Сейчас ожидается большая пауза в чемпионате КХЛ. Как именно будет готовиться команда? Какой будет дан объем тренировочных нагрузок? На что именно будет обращено внимание? В этих нюансах проявляется тренерский талант, знания и опыт главного тренера. Конечно, объективная оценка будет позже, как пойдет работа».
4 января СКА обыграл «Куньлунь» (5:1). Этот матч стал первым для Ротенберга на новой должности.
Дополнительная информация:
https://betonmobile.ru/dementev-otsenil-naznachenie-rotenberga-na-post-glavnogo-trenera-ska
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