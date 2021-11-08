«Салавату Юлаеву» засчитано техническое поражение после отмены матча с «Трактором»

«Салавату Юлаеву» засчитано техническое поражение после отмены матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Об этом сообщается на сайте лиги 8 ноября.

«В соответствии с п.20 статьи 30 дисциплинарного регламента КХЛ приняла решение засчитать хоккейному клубу «Салавату Юлаеву» техническое поражение», — говорится в заявлении КХЛ.

Ранее, 7 ноября, матч «Салават Юлаев» — «Трактор» был отменен в связи с тем, что игроки уфимского клуба отправились на семидневную самоизоляцию из-за группового заболевания.

«Салават Юлаев» провел 27 матчей в текущем сезоне КХЛ и занимает третье место на Востоке с 38 очками.