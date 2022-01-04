КХЛ отменила два матча «Автомобилиста» из-за вспышки коронавируса в команде

Континентальная хоккейная лига сообщила об отмене двух матчей регулярного чемпионата с участием «Автомобилиста».

Команде из Екатеринбурга предстояли выездные игры против «Авангарда» (5 января, среда) и рижского «Динамо» (7 января, пятница).

«По состоянию на 4 января 2022 года количество хоккеистов «Автомобилиста», находящихся в списке травмированных по причине положительных результатов ПЦР-тестирования на COVID-19, составило 17 человек. У большинства из них болезнь протекает бессимптомно», — информирует пресс-служба КХЛ. В лиге отметили, что решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно.

В субботу, 8 января, «Автомобилисту» предстоит пройти тестирование, по результатам которого будет принято решение о проведении последующих матчей с участием команды.

В ноябре 2021-го КХЛ засчитала поражение «Салавату Юлаеву» после отмены матча с «Трактором» из-за того, что хоккеисты уфимского клуба были вынуждены отправиться на самоизоляцию.