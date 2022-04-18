Два нападающих «Лады» могут перейти в «Нефтехимик»

Как стало известно «СЭ», два форварда «Лады», выступающей в ВХЛ — Михаил Назаров и Андрей Белозеров — могут перейти в «Нефтехимик». Нижнекамский клуб сделал квалификационное предложение игрокам.

25-летний Белозеров в сезоне-2021/22 провел в регулярном чемпионате ВХЛ 52 матча и набрал 52 (28+24) очка, в плей-офф на его счету 9 (4+5) очков в 10 матчах.

25-летний Назаров набрал 49 (20+29) очков в 50 матчах регулярного чемпионата и 8 (3+5) очков — в 10 матчах плей-офф.