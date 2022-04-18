Генеральный директор «Сибири» прокомментировал переход нападающего Овчинникова в «Торонто»

Кирилл Фастовский, генеральный директор ХК «Сибирь» прокомментировал переход нападающего Дмитрия Овчинникова в «Торонто».

«Подписание контракта с «Торонто» происходило по инициативе игрока. Потому что подписать трехлетний контракт с клубом НХЛ в конце сезона — это правильное решение. Это выгодно и с финансовой точки зрения, и с организационной. Мы пошли ему на встречу. Но поставили условие, что Дмитрий следующий сезон однозначно проведет в «Сибири». Как только «Торонто» подтвердил это, мы пошли на расторжение. Мы следим за ним и на связи с ним. Эта наша кровинушка и ценный актив, к которому мы относимся очень трепетно», — сказал Фастовский.

В нынешнем сезоне Овчинников набрал три очка (1+2) в 15 матчах за «Сибирь».